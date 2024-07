Passageiros relatam problemas em ar-condicionado de ônibus em Fortaleza

FORTALEZA, CE, BRASIL,17.04.2023: Um mês do aumento das tarifas mais caras e implantação do ar-condicionado, terminal Antonio Bezerra. Crédito: FÁBIO LIMA

O número de ônibus que circulam por Fortaleza equipados com ar-condicionado foi de 784 para 843, no comparativo entre o dia 18 de julho de 2023 e o dia 18 de julho de 2024. Mesmo com o aumento de 7,52%, passageiros relatam que alguns coletivos têm circulado com o aparelho desligado ou operando de forma insuficiente, causando desconforto principalmente em horários considerados de pico. Índices atuais foram divulgados pela Empresa de Transporte Urbano do Município (Etufor) e cruzados com números repassados pela prestadora de serviço ao O POVO no ano passado. Os aparelhos foram desligados em 2020, devido a pandemia de Covid-19, e passaram a ser religados em março de 2023. No mesmo mês, o prefeito José Sarto (PDT) chegou a declarar que todos os veículos que operavam na Capital no período teriam ar-condicionado funcionando até o início de agosto daquele ano.

O POVO foi até algumas paradas de ônibus em Fortaleza para ouvir os relatos de pessoas que usam o transporte para se locomover pela Cidade. Entre eles está Marco Vinicius, 21, que pega diariamente a linha 076-Conjunto Ceará/Aldeota em horários de pico. "Sempre tem um (ônibus) que vem sem ar (...) É realmente bem complicado, muita gente dentro, fica muito abafado, a gente já chega (no local de destino) suado", relata o estudante. Cláudio Henrique, 39, costuma pegar a linha 649-Cidade dos Funcionários/Sítio São José, também em horários de pico diariamente, para ir e voltar do trabalho. Sobre o ar-condicionado, ele frisa que nem sempre encontra um funcionando no veículo: "Às vezes tem, às vezes não tá pegando". Leia também: Mais da metade das linhas de ônibus de Fortaleza sofreram redução de viagens Benevuto Sales, 35, destaca que percebe a ausência do equipamento de refrigeração sempre que vai e retorna do emprego, revezando entre as linhas 022-Jardim Das Oliveiras/ Centro e 612- Conjunto Tancredo Neves, nos horários entre 18 e 19h30min. "As linhas de maior trajeto elas possuem ar condicionado, mas aquelas de menor distância, as de bairro, eu entendo que as empresas colocam sem ar ou com ele desligado", pontua o técnico de escritório.