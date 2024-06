Etufor vai reforçar linhas de ônibus que circulam no Siqueira

Mudanças são no horário de pico de 5h as 8h da manhã e começam a valer segunda-feira, 10

As mudanças acontecem pouco mais de um mês após denúncia do O POVO mostrar que mais da metade das linhas de ônibus de Fortaleza sofreram redução de viagens .

De acordo com as informações divulgadas pela Prefeitura, as alterações vão beneficiar cerca de 23 mil passageiros da capital cearense, a partir das 5h até as 8 horas da manhã. Ainda segundo a gestão, a realização das viagens extras visam atender melhor à população em horário de pico.

No horário das 5h às 6h serão reforçadas as linhas de ônibus: 335 - Bom Jardim I / Siqueira, 336 - Parque Santa Cecília I / Siqueira, 338 - Canindezinho / Siqueira, 366 - Bom Jardim II / Siqueira e 378 - Urucutuba / Siqueira.



No segundo horário de 7h às 8h as linhas reforçadas serão: Siqueira / Aeroporto / Papicu, 030 - Siqueira / 13 de Maio / Papicu e 050 Siqueira / Washington Soares / Papicu serão reforçadas entre 7h e 8h da manhã.

Segundo a Prefeitura, a Etufor realizou um estudo que apontou esses horários como as linhas mais procuradas no terminal do Siqueira. Com a mudança o tempo de espera na saída do terminal será reduzido.