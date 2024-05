Novos ônibus irão compor 40 linhas de Fortaleza; veja quais

Imagem de apoio ilustrativo: novos veículos terão entradas para carregador de celular e sistema menos poluente Crédito: Samuel Setubal

Dentre os benefícios dos novos carros, segundo a Prefeitura, está o uso de diesel com um menor teor de enxofre, o que auxilia a reduzir a liberação de gases do efeito estufa, produzidos pela queima de combustível. De acordo com a Etufor, os novos transportes ainda têm suspensão pneumática, ar-condicionado e porta USB para carregar telefones celulares. Além dos novos veículos, Fortaleza também deve ganhar dez novas linhas de ônibus, a serem implementadas gradualmente. A empresa ainda afirma que o aumento na frota foi realizado após constatação de maior demanda por ônibus nas regiões beneficiadas por esses novos veículos e itinerários. "Diariamente nós avaliamos a demanda transportada. Na segunda-feira houve um acréscimo de dez veículos nas linhas onde se verificou um excesso de lotação ou muito tempo de espera. A gente age nesses dois sentidos, e esses 52 novos veículos vão contribuir para que a gente ofereça um serviço melhor", explica, em nota, o presidente da Etufor, Raimundo Rodrigues.

Além dos novos veículos, Fortaleza também teve sete linhas ampliadas na última segunda-feira, 13. Os itinerários 041 - Parangaba/Oliveira Paiva/Papicu, 053 - Siqueira/Papicu/Washington Soares, 066 - Parangaba/Papicu/Aeroporto, 073 - Siqueira/Praia de Iracema, 680 - José Walter/Cidade Jardim/Papicu, 810 - Papicu/Praia do Futuro, além da linha 833 - Cidade 2000/Centro, receberam um veículo cada. Raimundo também afirma que as 40 linhas aumentadas com os novos ônibus são rotas de menor demanda, conforme estudo feito pela Etufor. O gestor explica que esse itinerários, apesar de atenderem a menos passageiros, tinham um período de espera muito grande entre as viagens, o que motivou o incremento da frota. "Aqui até são linhas que não têm tanta demanda. São linhas do bairro para o terminal, geralmente, ou do bairro para o Centro, que não teriam grande demanda, mas que o tempo de espera estava significativo. Nós estamos neste primeiro momento buscando alternativas de melhorar o acesso ao transporte, dando mais frequência para as linhas e entendendo que essa frequência pode trazer até mais demanda", conclui. 10 novas linhas ainda não foram definidas Junto ao anúncio dos 52 novos ônibus, Sarto também disse que dez itinerários serão acrescentados ao atual sistema de mobilidade da Capital. Procurada pelo O POVO, a Etufor informou que as rotas ainda não estão definidas. “Nós temos que avaliar algumas coisas em relação a isso aí, também para atender uma demanda bem significativa. Nós temos várias opções, estamos discutindo quais seriam essas opções, e há a possibilidade de até o fim deste mês uma dessas linhas estar em operação. Temos que ver a rota, se o ônibus consegue circular de maneira correta, sem dificuldades, essa definição da frota, horário de operação… Elas [as linhas] estão em estudo”, explicou o Raimundo.

De acordo com Raimundo, todos os novos ônibus que entrarem no contingente de mobilidade da Capital a partir de agora serão adequados ao sistema Euro 6. A tecnologia é recente nas frotas de ônibus de Fortaleza e será introduzida aos poucos nas demais rotas que trafegam pela Cidade. “Até ano passado você tinha mil e tantos veículos com a tecnologia anterior. Para você substituir essa frota inteira leva um certo tempo, então nós ainda não temos um cronograma em relação a isso. O aumento vai ser gradual”, acrescenta.

Linhas reforçadas perderam viagens em 2024 Entre dezembro do ano passado e abril deste ano, mais da metade das linhas urbanas de Fortaleza sofreu redução no número de viagens. Os dados foram coletados em levantamento exclusivo publicado pelo O POVO no último dia 2 de maio.