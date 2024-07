Recebe alta mais um adolescente atingido por tiros na areninha do Barroso

O garoto de 15 anos chegou a ser ferido com seis tiros. No atentado, registrado na noite do dia 21 de junho, uma mulher de 48 anos e um menino de 10 anos morreram. Oito crianças e adolescentes saíram feridos, dois seguem internados

Mais um dos adolescentes feridos por tiros na quase-chacina registrada na areninha do Jardim Violeta, no bairro Barroso, na noite do último dia 21 de junho, recebeu alta hospitalar do Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza. O garoto, de 15 anos, que chegou a ser atingido por seis tiros no episódio, já está em casa desde a tarde de terça-feira, 9. No crime, um menino de 10 anos e uma mulher de 48 morreram no local. E mais oito crianças e adolescentes, entre 8 e 16 anos, foram feridos.

O POVO confirmou a informação da alta com uma familiar do adolescente e com um morador do bairro que ajudou no transporte do paciente até sua residência. A Prefeitura de Fortaleza, como fez nas liberações anteriores, não emitiu comunicado sobre a saída do paciente. O POVO procurou a assessoria do IJF, que também não se manifestou oficialmente.