Processo de lutador que matou idoso em Fortaleza é suspenso para exame de sanidade mental

Suspensão é prevista em casos em que a defesa alega que o acusado não era capaz de entender o caráter criminoso do fato. Lucas Amorim Magalhães, de 39 anos, é réu

A defesa tem 10 dias para elaborar perguntas que deverão ser respondidas por psiquiatra da Perícia Forense do Estado (Pefoce). Em seguida, o Ministério Público Estadual (MPCE) terá o mesmo prazo para fazer os seus questionamentos.

Lucas matou Getonio Rodrigues Bastos, de 91 anos, no último dia 5 de julho de 2024 em um condomínio localizado na rua Cariré, no bairro Farias Brito, em Fortaleza . Ele ainda atacou outras seis pessoas, incluindo a mãe dele. Conforme a defesa de Lucas, o lutador teve um surto psiquiátrico.

A ação penal em que é réu por homicídio o lutador de jiu jitsu Lucas Amorim Magalhães, de 39 anos, foi suspensa devido à instauração de incidente de insanidade mental solicitado pela defesa dele. A decisão judicial foi publicada na edição dessa quarta-feira, 17, do Diário de Justiça do Estado (DJCE).

O Código de Processo Penal prevê prazo de 45 dias para elaboração do laudo psiquiátrico. A ação penal será retomada caso seja constatado que Lucas tinha condições mentais de compreender os atos praticados.

No último dia 10 de julho, o MPCE ofertou denúncia contra Lucas. Na peça, é afirmado que Lucas já havia tido discussões com outros moradores. Além de agredir funcionários e moradores do condomínio utilizando um furador de coco, Lucas saiu pelas ruas da região ameaçando também transeuntes.