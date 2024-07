Motociclista de aplicativo é vítima de latrocínio no Conjunto Ceará

Veículo foi recuperado minutos após o crime, mas suspeitos seguem foragidos Crédito: Reprodução/Via Whatsapp O POVO

O veículo foi recuperado minutos após o crime, nas proximidades de onde o crime ocorreu. Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada. Procurada pelo O POVO, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), afirmou que apura as circunstâncias do crime e realiza diligências para localizar os criminosos. Caso ficará à cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).