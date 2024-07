Suspeito de matar idoso em Fortaleza recebe alta hospitalar e é encaminhado a unidade prisional

Na audiência de custódia, realizada no dia seguinte ao crime, a Justiça decretou a prisão preventiva do lutador. Agora, o suspeito segue para uma unidade prisional

Contudo, no dia 7, o lutador foi encaminhado a um hospital particular, a pedido da família, para realizar o procedimento cirúrgico na unidade de saúde.

Lucas Amorim Magalhães, de 39 anos, de 39 anos, estava inicialmente sob escolta policial no Instituto Doutor José Frota (IJF), aguardando uma cirurgia na perna baleada por um policial militar que reagiu no momento em que ele resistiu à ordem de prisão.

O lutador de jiu-jitsu suspeito de assassinar um idoso com um objeto perfurocortante e deixar outras pessoas feridas em um condomínio no bairro Farias Brito, em Fortaleza, teve alta hospitalar nesta terça-feira, 16, e foi encaminhado a uma unidade prisional. O crime ocorreu no último dia 5 de julho.

Conforme apurado pelo O POVO , o homem teria protagonizado uma discussão com o idoso antes de golpear a vítima, de 91 anos. O idoso foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem, que tinha antecedentes por ameaça e contravenção penal, foi rendido por policiais militares e levado a uma unidade hospitalar.

"A investigação ficou a cargo do 3º Distrito Policial, que finalizou o procedimento em 10 de julho de 2024, com o indiciamento do investigado. O inquérito foi remetido ao Poder Judiciário", reforça a pasta.

O crime

No dia 5 de julho, Getônio Rodrigues Bastos, de 91 anos, foi ferido pelo lutador de jiu-jitsu Lucas Amorim Magalhães, de 39 anos, em um condomínio localizado no bairro Farias Brito, em Fortaleza. O idoso chegou a ser socorrido mas não resistiu aos ferimentos.

Na ocasião, o lutador ainda teria obrigado um homem a lamber o sangue da vítima, dado murros e socos nele, além de golpeá-lo com o furador de coco utilizado no crime.

Conforme consta no Auto de Prisão em Flagrante (APF) do suspeito, cerca de sete pessoas já teriam sido atacadas pelo lutador. O documento reitera que Lucas, “aparentando estar sob o efeito de substâncias entorpecentes” passou a atacar diversas pessoas de um condomínio localizado na rua Cariré, no bairro Farias Brito, em Fortaleza.