Polícia Civil apura ocorrência de disparos próximo à Areninha do Conjunto Palmeiras

Policiais militares foram até o local indicado após denúncia por meio do Ciops, mas nada foi encontrado no local. Na manhã desta quinta, área tinha baixa movimentação de pessoas

Uma ocorrência de disparos de arma de fogo na noite dessa quarta-feira, 17, próximo à Areninha do Conjunto Palmeiras, em Fortaleza, é investigada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Na manhã desta quinta, 18, o local tinha baixa movimentação de pessoas, e os poucos moradores abordados pelo O POVO não quiseram falar sobre o caso.

De acordo com nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas por meio da Coordenadoria Integrada e Operações de Segurança (Ciops). Porém, ao chegarem ao local indicado, nada foi encontrado.