Sete pessoas teriam sido atacadas por lutador que matou idoso no Farias Brito

O lutador de jiu-jitsu que matou um idoso de 91 anos nessa sexta-feira, 5, teria atacado, ao todo, sete pessoas. A estimativa consta no Auto de Prisão em Flagrante (APF) de Lucas Amorim Magalhães, de 39 anos.

Conforme a peça, Lucas, “aparentando estar sob o efeito de substâncias entorpecentes”, passou a atacar diversas pessoas de um condomínio localizado na rua Cariré, no bairro Farias Brito, em Fortaleza.

Munido de um furador de coco, ele feriu Getônio Rodrigues Bastos, de 91 anos, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Lucas ainda teria obrigado um homem a lamber o sangue da vítima, tendo ainda agredido-o com murros e socos e golpeado-o no rosto com a arma branca.