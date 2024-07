Justiça aceita denúncia contra lutador acusado de matar idoso e agredir pessoas em Fortaleza

Homem que matou idoso e atacou pessoas no bairro Farias Brito também tinha histórico de comportamento agressivo contra vizinhos e funcionários do condomínio, de acordo com os autos

De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) na quarta-feira, 10, tudo começou quando a mãe do acusado tentou deixar o condomínio para fugir dele.

Já o zelador foi atacado com golpes no peito e próximo ao coração. Um idoso de 91 anos, que estava por perto, também foi agredido e acabou falecendo devido às agressões. Ao ouvir gritos de socorro, um vizinho tentou intervir, mas foi igualmente agredido.

Quando os agentes ordenaram que ele largasse o furador de coco, o acusado teria partido para cima de um policial e acabou sendo atingido na perna com um disparo.

Comportamento agressivo

Segundo o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), Lucas apresentava histórico de comportamento agressivo contra vizinhos e funcionários, incluindo um incidente em 2003 no qual ele foi acusado de agressão, ameaças e até o lançamento de um artefato explosivo no interior do condomínio, gerando pânico entre os moradores.

A juíza Izabela Mendonça Alexandre de Freitas, da 2ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza, recebeu a denúncia e determinou a citação do denunciado para responder às acusações. Além disso, foi pedida reparação dos danos sofridos pelas vítimas sobreviventes e pelos familiares do idoso falecido.