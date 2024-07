Enem Não Tira Férias: projeto promove atividades preparatórias ao longo do mês de julho

FORTALEZA-CE, BRASIL, 12-07-2024: Aula nas férias preparatório para o ENEM. Colégio Adalto Bezerra. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

“O objetivo principal é manter a motivação e engajamento dos estudantes durante as férias”, ressalta Helder Nogueira, secretário executivo de equidade, direitos humanos, educação complementar e protagonismo estudantil da Secretaria de Educação do Estado do Ceará (Seduc). “A gente busca chamar a atenção dos alunos em um período em que existem outros atrativos, por conta das férias. É [um momento de] combinar a aprendizagem, com a motivação, passando por aspectos mais lúdicos”, adiciona. Unidades oferecem atividades de forma presencial A Escola de Ensino Médio Governador Adauto Bezerra, localizada no bairro Fátima, em Fortaleza, foi uma das unidades que ofereceram atividades presenciais na manhã desta sexta-feira, 12.

"Um momento desse, em pleno mês de julho, é muito desafiador para a instituição e para os professores e estudantes, porque o caminho é aproveitar o [tempo livre] para relaxar e descansar. A gente, [no entanto], apresenta essa proposta, vê o nível de adesão dos estudantes e, a partir disso, construímos uma programação de atividades", explica Alberto Mendes, diretor da escola. "São aulas diferentes das tradicionais, porque são estudantes muito focados nos seus propósitos. Não é qualquer pessoa que vai acordar cedo em julho para vir à escola. É um momento muito gratificante para todos que participam", continua. A professora de português e literatura Raissa de Sousa Costa acredita que é de extrema importância que a escola forneça esse tipo de suporte. “Os alunos já vêm estudando desde o começo do ano com uma rotina de dedicação e, nas férias, eles não perdem essa energia. Eles continuam vindo, se dedicando e, o mais importante, é que não perdem a motivação em conseguir uma vaga no ensino superior”. Já Carlos Henrique Silveira, professor de espanhol, português e literatura, destaca que os profissionais buscam promover aulas mais descontraídas, já que elas acontecem ao longo das férias. “A gente precisa chamar os alunos, fazer com que eles se interessem em vir. Então, temos sempre que trazer alguma coisa diferente, alguma dinâmica etc”, pontua. "Minhas notas de redação eram 600, 700 e, agora, já estou chegando nos 840" Caique Cruz, 17, foi um dos alunos que foram até a escola para assistir aula nesta sexta, 12. Ele está no terceiro ano do ensino médio. “[O que me motivou] foi minha vontade extrema de participar da faculdade, principalmente da Universidade Federal do Ceará (UFC). Quero fazer o curso de física e, como a gente não sabe o que vem no Enem, temos que estar sempre preparados. Afinal, o Enem não tira férias”. O jovem costuma ter dificuldades em português, principalmente nas áreas de gramática e redação. Ele acredita que o evento pode ajudar a deficiência que ele tem com a matéria. “Já está me ajudando. Minhas notas de redação eram 600, 700 e, agora, já estou chegando nos 840”, destaca.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 12-07-2024: Kaique Cruz, 17 . Aula nas férias preparatório para o ENEM. Colégio Adalto Bezerra. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA Também no terceiro ano, Jollie Brito, 17, quer ser aprovada em medicina. “O curso é bem difícil de conseguir a aprovação, então, qualquer oportunidade que eu tenha para estudar e conseguir uma vaga na federal [é bem-vinda]”. FORTALEZA-CE, BRASIL, 12-07-2024: Jollie Brito, 17. Aula nas férias preparatório para o ENEM. Colégio Adalto Bezerra. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA