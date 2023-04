Enem Chego Junto, Chego Bem: projeto vai preparar 97.956 alunos para o Exame

Projeto da Secretaria da Educação do Estado chega à 12ª edição com ações voltadas a alunos da rede pública de ensino que vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)

Com o objetivo de mobilizar e preparar os estudantes da 3ª série do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a Secretaria da Educação do Estado (Seduc) lançou a 12ª edição do Projeto Enem Chego Junto, Chego Bem. Ações devem beneficiar 97.956 alunos da rede pública estadual.

As iniciativas são realizadas de forma complementar ao trabalho diário desenvolvido pelos professores e gestores nas escolas em sete etapas: documentação, isenção da taxa, inscrição, motivação, preparação, #EnemVou2dias e ingresso nas instituições de Ensino Superior.

Lançamento ocorreu na tarde desta terça-feira, 11, no Complexo Estação das Artes, em Fortaleza. Vitoria Maria Mateus Brito, 18 anos, e atual estudante de Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC) conta que é filha de um entregador de água e de uma diarista — "com orgulho".



"Acredito na educação como fator transformador principalmente para alunos como eu, da escola pública", afirmou ela, que é egressa da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) Walter de Sá Cavalcante. Vitória, que está no espectro autista, falou da importância do protagonismo estudantil para o desenvolvimento dos alunos e garantiu que quer retribuir tudo o que a educação pública a proporcionou.

Governadora em exercício durante viagem de Elmano Freitas (PT) a China, Jade Romero celebrou o projeto. "Esse programa é muito importante e tem várias etapas durante o ano para fazer o acompanhamento do aluno", resumiu. "É muito importante essa aproximação para descortinar o universo de possibilidades dentro das universidades".

"O Enem Chego Junto, Chego bem é um investimento importante que nós fazemos para que todos os alunos da 3º série e do EJA tenham oportunidade de participar de todas as ações", frisou a secretária da Educação, Eliana Estrela.

O projeto é realizado com o apoio da Fundação Demócrito Rocha (FDR). "Realizamos aulões, palestras motivacionais, curso e concurso de redação, impressão de fascículos do Enem, uma plataforma com aulas, cursos e provas. Uma parceria muito grande voltada para os alunos do 3º ano", diz Marcus Tardin, gerente-geral da FDR.

Etapas do projeto

O Enem Chego Junto, Chego Bem começa com a articulação para providenciar os documentos para a isenção da taxa e a inscrição (CPF e RG) no Exame. A segunda etapa diz respeito à mobilização da rede para garantir que todos os estudantes solicitem e obtenham a isenção da taxa de inscrição. A etapa seguinte é apoiar no processo de inscrição a todos os alunos aptos a fazer a prova.

Em seguida, projeto promove acompanhamento ao estudante durante o processo de escolha acerca da continuidade dos estudos após a conclusão do Ensino Médio. Na preparação, o objetivo é dar subsídios para potencializar estudos dos alunos, fortalecendo a autoconfiança para um bom desempenho nas provas.

Na etapa #EnemVou2dias, algumas ações visam garantir a participação em ambos os dias de prova: transporte e deslocamento garantidos, pontos de apoio para a distribuição de canetas, água e lanches. Após a publicação dos resultados, são lançados os editais referentes aos processos do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) e do Programa Universidade para Todos (Prouni).

Neste momento final, os estudantes recebem o apoio necessário para inscreverem-se nos editais, configurando, assim, a última etapa do Enem Chego Junto, Chego Bem.

Willgner Silva Ferreira, 17, é aluno da Escola Estadual de Educação Profissional Lucia Helena Viana Ribeiro. Ele relata que já fez a prova ano passado como treineiro.

"Meu maior problema é a quantidade de conteúdo, que é muito grande. Todo aulão já ajuda bastante", conta o estudante, que visa ingressar no curso de Ciência da Computação na UFC. "Tenho afinidade com tecnologia, faço um curso técnico na área e me vi trabalhando com isso no futuro", projeta.

"Esse ano tá sendo muito corrido. Vou focar nas áreas que tenho mais dificuldade, como ciências da natureza", diz Iara Evellyn, 17, que é aluna da mesma escola e quer ingressar no curso de Design.

