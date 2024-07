Cidade Mais Infância tem funcionamento ampliado nas férias escolares

De quarta a domingo, das 13 às 18 horas, as crianças poderão usufruir do espaço interativo gerido pela Secretaria da Proteção Social do Ceará. Ao todo, equipamento tem 33 espaços com 54 atividades para o público infantil

A titular da SPS, Onélia Santana, diz que as atividades desenvolvidas envolvem arte, cultura e esporte para tornar as crianças protagonistas de suas próprias histórias.

Por entre os espaços, crianças com seus pais ou acompanhantes desfrutavam das dinâmicas e atividades ofertadas na tarde desta quarta-feira, 9. Passeavam nos carrinhos, tinham “aulas de direção” com o Detran e, caso fossem aprovadas, iam direto ao Vapt-Vupt para retirar a habilitação.

Em visita ao espaço com suas colegas de escola, Maria de Araújo, de 10 anos, achou a Cidade mais Infância uma experiência interessante por ser cheia de locais para aprender e brincar.

“Eu gosto muito de aprender sobre as coisas e são muitas as coisas que a gente pode fazer por aqui, a gente interage, ajuda a diminuir a timidez e é bem divertido”, disse. Maria conta também que a parte que mais gostou foi do hospital e que pensa em um dia atuar na área da saúde.

A entrada na Cidade Mais Infância é gratuita para Grupos organizados por escolas públicas, beneficiários dos programas sociais do Governo do Ceará (Cartão Mais Infância, Ceará Sem Fome e Vale Gás Social), beneficiários do Cadastro Único(CadÚnico), do Governo Federal. Também têm acesso grátis crianças com deficiências, com neurodivergências, ONGs e projetos sociais.

Para crianças de escolas privadas e turistas, a entrada são quatro kg de alimento não perecível por criança.