Famílias aproveitam início das férias com lazer e esportes no Rachel de Queiroz

Estudante Marcos Germano, 17, e seu irmão Fernando Germano, 11, aproveitaram o dia para jogar altinha, no Parque Rachel de Queiroz, em Fortaleza Crédito: Samuel Setubal

Andar de bicicleta, jogar bola, soltar pipa e colorir estão entre as atividades que movimentaram familiares e crianças no fim da tarde desse sábado, 29, primeiro das férias escolares de julho, no Parque Rachel de Queiroz, no bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza. As brincadeiras e os momentos de criatividade com o público foram observadas em toda a extensão do equipamento municipal. Uma manta estendida na grama do parque reuniu quatro crianças que se dedicaram a pintar seus personagens favoritos como forma de diversão. Eles estavam acompanhados de Mariana Fernandes, 33, mãe do João Fernandes, de 11 anos. A autônoma resolveu levar o filho e os amigos venezuelanos Brian, 13, Walter, 11, e Dário, de 7 anos, ao parque para fugir, principalmente, das telas nesse começo das férias.

"Eles foram lá para casa e, sempre que vão, ficam muito na televisão e no computador. A gente vem para sair um pouco das telas. Nas férias, precisa ter esse espaço para eles, porque em casa é só isso mesmo que a criança tem, é tela", comenta Mariana. "Hoje aqui a gente resolveu fazer pintura, só papéis e os lápis mesmo. Não nos organizamos muito; mas quando a gente organiza mesmo, traz jogos, bola e mini-golfe." Uma das promessas do estudante Marcos Germano, 17, ao irmão Fernando, de 11 anos, era levá-lo ao parque quando ficasse de férias para jogar bola, esporte favorito do caçula.