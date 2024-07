Cozinhas Solidárias do Grande Jangurussu farão almoço coletivo no Sana para crianças de comunidades carentes

O projeto Cozinha Solidária foi criado pelo Movimento dos Trabalhadores SemTeto (MTST). Ao todo, 120 crianças participarão do almoço no Sana

O evento Cozinha Solidária terá um almoço coletivo com crianças de comunidades carentes, nesta sexta-feira, 12, no Sana, no Centro de Eventos do Ceará, na Capital. A ação é realizada pelos organizadores Airton Gleison, coordenador do Zona Viva, e Daniele Lopes, assistente administrativa do Zona Viva. Ao todo, 120 crianças do Conjunto Maria Tomásia e do Residencial José Euclides, acompanhadas por voluntários das Cozinhas Solidárias, participarão do evento em Fortaleza.

O intuito é promover a integração e proporcionar um momento de alegria para as crianças em vulnerabilidade social. “Queremos proporcionar para nossas crianças, que são desprovidas de oportunidades de conhecer a cultura, esse momento lúdico e divertido de conhecer a cultura pop e geek, no caso específico do Sana”, relata Airton.