Veículos continuam a circular livremente no parque das Dunas da Sabiaguaba

Quase uma semana depois da visita do O POVO ao parque municipal Dunas da Sabiaguaba, em Fortaleza, a situação denunciada — tráfego de motos e carros nas dunas — se manteve neste domingo, 2. A reportagem constatou a presença de motoristas trafegando em velocidade e quase presenciou um atropelamento.

“A gente gosta de vir aqui porque as dunas são altas. Vem uma turma", disse Gleidson Araújo, de 22 anos. O barbeiro mora na Lagoa Redonda e costuma visitar o local inclusive no meio da semana. Outra opção off road dos amigos é o Porto das Dunas, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza.

As amigas Bárbara Sousa, de 23 anos, Melina Silva, de 24, e Emily Silva, de 19 (a última, com um bebê de dois meses de idade no colo), saíram do Montese e armaram uma barraca improvisada entre o carro e o guincho acoplado ao veículo.