Defesa Civil registra alagamento, inundação e risco de desabamento em Fortaleza

Quatro ocorrências foram registradas pelo órgão das 6 às 12 horas desta quinta-feira, 30. Capital teve o maior acumulado de chuvas do Estado no dia

Quatro ocorrências foram registradas pela Defesa Civil de Fortaleza das 6 às 12 horas desta quinta-feira, 30, em virtude das chuvas na Capital. Os casos foram de um alagamento no bairro Dias Macedo, uma inundação na Lagoa Redonda, um risco de desabamento no bairro Quintino Cunha e um desabamento no bairro Barroso.

Segundo o órgão, os primeiros levantamentos são de que o desabamento não teve gravidade. Mais informações da ocorrência serão atualizadas quando as equipes encerrarem os atendimentos. Fortaleza registrou o maior acumulado de chuvas do Estado entre as 7 horas dessa quarta-feira, 29, e as 7 horas desta quinta, 30, com 99 milímetros (mm).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Defesa Civil informou que, em caso de qualquer risco, o órgão deve ser acionado via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), por meio do número 190. Os agentes trabalham em regime de plantão, 24 horas, para atender às demandas da população.