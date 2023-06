Blitz educacional orienta motoristas sobre APA da Sabiaguaba

Os motoristas que passaram pela rotatória da Sabiaguaba na manhã desta quinta-feira, 8, tremeram um pouco na base ao ver os policiais parando carros. Com apitos e cones, a Inspetoria de Proteção Ambiental (Ipam) da Guarda Municipal selecionava os motoristas para estacionarem no meio fio. Abertas as janelas, o alívio: a blitz era educacional, em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, sobre a proteção da Área de Proteção Ambiental (APA) da Sabiaguaba.

Com chapéus de caranguejos e tartarugas, fauna da APA, as agentes da Fiscalização de Fortaleza (Agefis) deram aos selecionados lixeiras de pano para os carros e orientaram sobre a ação. Entre as explicações está a importância da conservação ambiental do Parque Natural das Dunas da Sabiaguaba, onde existem sítios arqueológicos, pontos de desova de tartarugas e áreas de alimentação de aves migratória.

A ação também informou sobre os canais de denúncia em caso de qualquer infração percebida, como maus tratos aos animais, ocupação irregular, queimadas, supressão de vegetação, poluição sonora, invasão das dunas por carros e descarte irregular de lixo. Para denunciar, basta ligar para a central 156 ou usar o aplicativo Fiscalize Fortaleza.

"Semanalmente a gente realiza ações de fiscalização e monitoramento", afirma Eliene Barbosa, fiscal municipal e gerente de normatização e padronização da Agefis. "A gente precisa fazer esse trabalho de conscientização ambiental mesmo. Já houve mudanças, mas precisa intensificar essas blitz educacionais para conseguir trazer essa conscientização de fato, para as pessoas entenderem que o acompanhamento e proteção do meio ambiente não é uma missão só do setor público, mas de todos nós", opina.

Além da Agefis, também participaram a Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec), a Secretaria Municipal da Juventude por meio do Cuca Ambiental, e a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). A Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) se fez presente na figura da secretária executiva Juliana Brauner.



FORTALEZA-CE, BRASIL, 08-06-2023: Blitz educativa na Sabiaguaba, Rotatória da Sabiaguaba - Rodovia Deputado Joaquim Noronha Mota. (Foto: Aurelio Alves/O Povo) Crédito: AURÉLIO ALVES

Ao O POVO, ela destacou que a Prefeitura está trabalhando para concluir todos os planos de manejo das unidades de conservação municipais, entre elas a APA da Sabiaguaba. "É através dos planos de manejo que são feitos os estudos para saber o que pode ou não fazer nas unidades de conservação", reforça. Ela afirma que os contratos para os estudos foram encaminhados e que a expectativa é que os documentos estejam finalizados em 2024.

Para os motoristas, além do alívio de ser uma blitz educacional, sobrou a satisfação. O empresário e engenheiro Adalberto Mota Machado foi um dos abordados: "Ações como essa são muito importantes. Nesse mundo que a gente está vivendo hoje não tem outra opção além de preservar o meio ambiente", comenta.

Já a motorista de aplicativo Ana Kaline parabenizou a ação, destacando que a conservação ambiental também é boa para o turismo. Segundo ela, muitos passageiros perguntam sobre pontos turísticos na cidade e a valorização e preservação da Sabiaguaba garante um espaço ideal para os turistas.