Inspeção é realizada em área de preservação da Sabiaguaba

A vistoria no local foi realizada com o objetivo de verificar as Áreas de Preservação Permanente (APP) que existem e apurar os impactos e pressões antrópicas sobre os ecossistemas.

O Ministério Público do Ceará (MPCE), por intermédio da 3ª Promotoria de Defesa do Meio Ambiente e Planejamento Urbano de Fortaleza, realizou uma inspeção na Área de Preservação Ambiental (APA) de Sabiaguaba , nessa terça-feira, 28. Atualmente, as dunas do local vêm sofrendo em decorrência das ações humanas, como o tráfego irregular de veículos.

De acordo com Ministério Público, na inspeção foram levantadas várias questões, como descarte de resíduos sólidos, poluição, trilhas de veículos sobre as dunas e a pressão da urbanização em trechos das duas Áreas de Preservação Ambiental (APAs) e às margens do Parque Natural.

Com a inspeção, poderão ser identificadas nos inquéritos civis as problemáticas e quais regimes de proteção legal podem ser realizados no local.

A inspeção no local foi conduzida pela promotora de justiça Ann Celly Sampaio Cavalcante, com apoio da técnica ministerial Rafaela Sousa Oliveira e da assessora técnica Ticiana Rodrigues de Castro, do Núcleo de Apoio Técnico do MP do Ceará (Natec). Além disso, o grupo foi guiado pelos professores Marcelo Moro e Ana Bárbara Nunes, da Universidade Federal do Ceará (UFC).