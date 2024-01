Retirada de areia nas dunas da Sabiaguaba gera impasse entre Estado e ambientalistas

O trabalho é realizado pela Superintendência de Obras Públicas (SOP) desde 2018, quando foi inaugurada a CE-010, rodovia estadual localizada próximo às dunas. A construção foi criticada desde o início por parte do conselho gestor do Parque Natural Municipal das Dunas da Sabiaguaba (PNMDS), devido à característica móvel dos montes de areia.

A retirada de areia nas dunas da Praia da Sabiaguaba, em Fortaleza , tem gerado discussões entre o Governo do Estado do Ceará e ambientalistas atuantes na região. Segundo movimentos voltados à defesa do meio ambiente, a remoção de sedimentos prejudica o ecossistema local e deve ser substituída por uma solução definitiva.

“Ela [CE-010] foi construída ao arrepio da lei [...] É ridículo alguém justificar uma obra que foi construída propositalmente em uma área que… é como você construir uma estrada em uma área onde você sabe que tem desabamento”, afirma o representante do Centro de Educação Popular em Defesa do Meio Ambiente (Cepema) no conselho gestor, Rafael Tomyama.

Apesar das manifestações de alguns membros, a obra obteve aprovação do conselho por maioria de votos e foi realizada às margens do local de dunas. Como alertado previamente, o vento gerou a movimentação da areia, que hoje cai sobre a pista e precisa ser frequentemente retirada para evitar riscos aos veículos que transitam pela CE.

A remoção é feita na base dos montes, ponto que chega a cobrir acostamento, calçadas e parte da pista com areia. Segundo o geógrafo Jeovah Meireles, essa atuação pode danificar estruturas internas da duna e comprometer funções exercidas por ela como filtragem e controle de salinização da água, além da preservação de sítios arqueológicos ali situados.

“[A duna deve ser preservada] devido à paisagem, a tudo que ela representa em informações que ainda devem ser estudadas para consultar a evolução dos ambientes costeiros do nosso Estado. Ali existem sítios arqueológicos com cerâmicas que foram datadas com mais de cinco mil anos de idade, que é a datação mais antiga que temos no Estado”, explica o professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará.

Caso ainda corre na justiça

Em dezembro de 2017, o caso chegou ao Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), após relatório feito pelo Laboratório de Estudos da Habitação da Universidade Federal do Ceará (Lehab-UFC), que mostrava a possibilidade de a estrada, ainda em construção, atingir o corpo da duna.

O documento também apontava que a região, por se tratar de uma Unidade de Conservação (UC) do tipo “Proteção Integral”, só poderia sofrer alterações que não causassem prejuízos à sua estrutura natural, de acordo com o art. 7° da Lei Federal N° 9.985/2000, que trata sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC).