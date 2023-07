"Point" nas férias, duna da Sabiaguaba tem tráfego irregular de veículos

Fortalezenses e turistas formam multidão que sobe a duna para apreciar pôr do sol e praticar esportes como skibunda, mas falta de fiscalização resulta em trânsito proibido de carros na área de proteção ambiental. Movimento também tem sido registrado durante a semana devido às férias, segundo ambulantes

Equipe do O POVO flagrou alguns carros que trafegavam irregularmente pela duna da Sabiaguaba durante a reportagem Crédito: Karyne Lane/O POVO

Região que concentra um dos mais preservados biomas e ecossistemas do Ceará, com praia, mangue e dunas, aé uma opção de lazer para as férias e tem registrado maior movimento de fortalezenses e turistas nesse período, inclusive durante a semana.

Após o banho de mar e o almoço no Complexo Ambiental e Gastronômico, a atração principal para as famílias que buscam natureza e diversão é a duna da Sabiaguaba, onde uma multidão se forma para apreciar o pôr do sol e praticar esportes como o skibunda depois de encarar a subida íngreme.

Na tarde deste domingo, 23, não foi diferente: o casal de turistas Flávio Dias, 32, e Ionara Carvalho, 30, do Piauí, fez exatamente esse trajeto e ficou impressionado com a quantidade de pessoas que escolheram o passeio também.

“A gente já sabia que era um ponto conhecido, mas lá de baixo não dava para ver que tinha tanta gente. É muito bom pela experiência, mesmo com a subida cansativa, mas também penso na questão ambiental por conta desse movimento”, diz a auxiliar de saúde bucal.

Há uma movimentação intensa, inclusive, de veículos como carros e motos que trafegam irregularmente pela duna, que pertence a uma área de proteção ambiental (APA). Além dos prejuízos ao meio ambiente, a prática, que é proibida, oferece riscos aos transeuntes que desenvolvem atividades no local.

É o que explica o instrutor de sandboard, Zé Roberto: “Tem muitas crianças pequenas, e como o movimento, que já é grande, ficou maior agora nas férias, a gente precisa ficar gritando para alertar. Como não tem fiscalização, que é uma coisa que a gente vem solicitando, os caras passam e ainda em alta velocidade para se mostrar”.

De acordo com o vendedor ambulante Raí Lima, que vende água na duna há 4 anos, “quando começa a descer o sol, o pessoal já vem, já começa a subir. Muitos já vêm direto do Complexo, que é quase em frente. A vista é muito bonita, tem gente que vem gravar com drone, outros ficam até escurecer pra fazer luau, tem muita gente que traz as crianças pra brincar, fazer atividade física”.

Com venda de comidas e bebidas, os quiosques do Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba também estiveram movimentados durante o fim de semana, principalmente por famílias com crianças. A nutricionista Isabella Andrade levou o filho Enzo, 9, para tomar banho nesse trecho, que considera menos perigoso.

“Ele fez amizade com outras crianças e nem quis saber da água, ficou jogando bola a tarde toda. Mas eu gosto de vir pra esse lado porque acho mais tranquilo, antes costumava ficar em um canto que a correnteza puxava muito forte e eu ficava preocupada de levar ele”, conta.

Segundo o soldado Marcondes, do Corpo de Bombeiros, que fazia a guarda dos banhistas, nenhuma ocorrência foi registrada no local. “Nessa parte realmente é mais tranquilo, é mais difícil a gente ter afogamentos. No Caça e Pesca é que constantemente tem resgates e afogamentos, devido à correnteza. Aqui nós fizemos o acompanhamento desde manhã e felizmente não tivemos nenhum acidente”, comenta.