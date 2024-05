Alagamentos são registrados em diferentes bairros de Fortaleza e causam prejuízos

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,13.05.2024: Alagamento no Conjunto Ceará. Crédito: FÁBIO LIMA

Diversos moradores e donos de estabelecimentos comerciais registraram prejuízos devido aos alagamentos causados pelas intensas chuvas que atingiram Fortaleza durante a madrugada desta segunda-feira, 13. De acordo com a Defesa Civil municipal, cerca de 20 bairros tiveram ocorrências de inundações que precisaram de atendimentos. Além dos danos materiais, os alagamentos também abalam o psicológico daqueles que enfrentando essas situações com recorrência. Cenário que se repete em cada bom inverno cearense, o canal do bairro Conjunto Ceará voltou a transbordar após as chuvas que superaram os 100 milímetros. O POVO percorreu a Avenida C e suas vias vizinhas e percebeu uma população ainda avaliando os estragos e tentando superar as perdas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Nas proximidades do Canal ainda com águas furiosas, encontramos o senhor Francisco de Assis, conhecido como Camelo. Ele observava os buracos causados na estrutura da ponte após as fortes chuvas. “Foi uma coisa horrível. [A água] subiu muito rápido e, graças a Deus, desceu rápido também, senão o estrago era maior”, ele conta se lembrando da chuva.

O idoso relata que mora, junto da filha e do genro, em uma casa térrea na Avenida C, que fica paralela ao Canal. “Acordei de madrugada, era quase 3 horas. Eu escutei um barulho e senti uma movimentação em casa. Estranhei e, quando botei o pé no chão, senti a água. Levantei e vi que já tava batendo na cintura”, relata. Segundo Seu Francisco, que também é conhecido como Camelo, além do provável dano em móveis feitos de um material mais frágil, a geladeira da casa também foi danificada. FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,13.05.2024: Alagamento no Conjunto Ceará. Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,13.05.2024: Alagamento no Conjunto Ceará. Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,13.05.2024: Alagamento no Conjunto Ceará. Crédito: FÁBIO LIMA

Ainda na Avenida C, encontramos a dupla Pedro Ângelo, 38, e Elissandro Fernandes, 32. A dupla, que trabalha em uma galeteria, conta que, apesar de mais elevado, o estabelecimento comercial também ficou inundado. “Entrou água demais. Desde cedo que a gente tenta limpar tudo. Infelizmente, perdemos dois friezers”, diz Pedro. Mas são nas ruas adjacentes ao Canal onde é possível avistar, com mais ênfase, o cenário de tristeza após a repentina perda de muito do que se tem. Pelas calçada, famílias colocam sofás, camas para secar; bem como eletrônicos e eletrodomésticos, na esperança que voltem a funcionar após secos. Adna de Oliveira, 43, nos convida para adentrar em sua casa e nos mostra os danos que ficaram após uma madrugada conturbada. Ela conta que acordou com o chamado do filho. “Ele disse: ‘Mãe, a casa tá cheia d’água’. Nesse momento, a água já estava na nossa cintura. Minha filha, que é pequena, tava quase toda coberta de água”. Tutora de dois cachorrinhos, a moradora ainda diz que sentiu angústia ao abrir a porta do pátio de casa, onde os bichinhos passam a noite, e ver eles nadando na água. “A gente se desesperou ao ver eles nadando e colocamos eles pra dentro”, relata. FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,13.05.2024: Alagamento no Conjunto Ceará. Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,13.05.2024: Alagamento no Conjunto Ceará. Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,13.05.2024: Alagamento no Conjunto Ceará. Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,13.05.2024: Alagamento no Conjunto Ceará. Crédito: FÁBIO LIMA Apontando para as paredes, ela diz que a água atingiu uma altura de cerca de 50 centímetros. “Molhou tudo: as camas, guarda roupas. Eu não sei se a geladeira vai escapar, vamos colocar no sol e ver no que dá. Na confusão, meu celular também caiu na água e foi perda total. Eu e meu marido nem fomos trabalhar limpando tudo”, diz a moradora.