Moradores de Fortaleza e Caucaia relatam transtornos após chuvas nesta segunda

Fortes chuvas que ocorreram durante a madrugada resultaram no transbordamento de rios e canais; água invadiu casas e lojas, danificando móveis, eletrodomésticos e produtos comerciais

Uma das prejudicadas foi Diones Silva, moradora do bairro São Miguel, em Caucaia. A analista educacional é uma das que destaca a velocidade da água.

Segundo relatos de populares, as chuvas se iniciaram por volta das 2 horas e, cerca de uma hora depois, já haviam inundado ruas e avenidas. Passadas duas horas, a água adentrava algumas residências e estabelecimentos comerciais da região.

Após precipitações acima dos 100 milímetros (mm) em Fortaleza e superiores aos 75 mm em Caucaia, na madrugada desta segunda-feira, 13, alguns canais e rios das localidades transbordaram . A água invadiu avenidas, casas e estabelecimentos comerciais de alguns bairros como Conjunto Ceará, Cristo Redentor e Montese, na Capital, e Tabapuá, no município da Região Metropolitana.

Fortaleza tem alagamentos às vésperas de votação que pode extinguir áreas de proteção; ENTENDA



“Aqui já teve várias enchentes, mas desta vez foi muito rápido. Até 1 hora, eu estava acordada e estava chovendo como de costume, que são as chuvas que sempre existem. De repente, foi só eu fechar os olhos, antes das 2 horas, já foi minha mãe acordando que a água estava no banheiro e na cozinha. Quando eu coloco meus pés no chão, já foi dentro d’água”, recorda.

Segundo Dione, a geladeira da casa onde ela mora com a mãe bem como alguns mantimentos, o guarda-roupas e o hack da sala foram prejudicados pela água das chuvas.