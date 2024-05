Fortaleza:12 ruas do Barroso receberão ações de urbanização

Nesta fase, serão investidos R$ 1,7 milhão nos serviços de drenagem, pavimentação com piso intertravado e novas calçadas. Ação faz parte de etapa do Novo Proinfra

Nesta fase, serão investidos cerca de R$ 1,7 milhão nos serviços de drenagem, pavimentação com piso intertravado e novas calçadas. Mais de 500 famílias devem ser beneficiadas, de acordo com a Prefeitura. “Vamos tirar a comunidade que está com o pé na lama. Daqui a seis meses, a gente vai vir aqui”, afirmou Sarto.

A Ordem de Serviço para formalizar o início das obras foi assinada pelo gestor municipal no local. “Eu vim assinar uma ordem de serviço para mais essa etapa do Barroso, que vai beneficiar essas 12 ruas, que vocês podem ver que são ruas pequenas e estreitas e têm uma dificuldade com a chuva que caiu ontem”, disse.

Em Fortaleza, 12 ruas do bairro Barroso receberão ações de urbanização em etapa do Novo Programa de Infraestrutura em Educação e Saneamento de Fortaleza (Proinfra). O prazo de execução das obras nas vias é de seis meses. O anúncio foi feito pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), em publicação nas redes sociais na manhã desta segunda-feira, 13.

Ainda segundo o gestor, o Proinfra é um programa que inclui saneamento básico, drenagem e pavimentação de ruas que têm uma situação extremamente desfavorável, como lama, o que impossibilita o acesso das pessoas a serviços de saúde e educação, por exemplo.

Conforme Sarto, o Proinfa 1 já atingiu 300 quilômetros de ruas com pisos intertravados. No Proinfa 2, a expectativa é de que se tenha o dobro do que foi realizado no Proinfa 1. “O programa é para trazer uma vida nova, tirar a família que está com pé na lama e ter dignidade para morar”, disse.



O secretário municipal da Infraestrutura (Seinf), Samuel Dias, disse que a expectativa é que, até o fim deste ano, todas as obras no Barroso sejam concluídas. “São mais de 150 ruas, e, hoje, o prefeito está ampliando o projeto para mais 12. O Proinfra leva outras melhorias para o bairro, pois com vias melhores, as pessoas também investem um pouco para melhorar suas casas e seus comércios”, apontou.