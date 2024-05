Com 110 milímetros, Fortaleza registra a maior chuva do Ceará no dia

O segundo e o terceiro maior registro do dia também ocorreram na capital cearense, com 101.4 mm no Posto Caça e Pesca e 100 mm no Posto da Defesa Civil de Fortaleza.

A cidade de Fortaleza registrou a maior chuva do Ceará no período entre as 7 horas desse domingo, 12, e as 7 horas desta segunda-feira, 13. Os dados são do boletim diário da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Durante o período observado, a Capital registrou o maior acumulado do dia, com 110 milímetros (mm), no Posto Fundação Maria Nilva/Água Fria.

Ainda de acordo com o boletim diário da Funceme, os municípios de Pindoretama e Uruburetama também registraram altos acumulados no dia, com 94 mm e 88 mm, respectivamente.

Na BR-222, em Caucaia, dois trechos foram interditados após o transbordamento de um dos braços do Rio Siqueira . Os bloqueios aconteceram entre os quilômetros (km) 3 e 5 da rodovia, e as vias foram liberadas por volta das 8h10min.

Previsão do tempo no Ceará

A previsão do tempo da Funceme aponta que, nos próximos três dias, as chuvas deverão se concentrar no Centro-norte e no extremo Sul do Ceará, com maiores acumulados no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Litoral Norte

Na manhã desta segunda-feira, 13, as chuvas poderão se concentrar no Litoral de Fortaleza por causa das áreas de instabilidade sobre o oceano. Já no período da tarde, a precipitação poderá ocorrer no Litoral do Pecém, Litoral Norte e Ibiapaba.

Na terça-feira, 14, há possibilidade de chuva no período da manhã na faixa litorânea do Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Litoral Norte.

À tarde, é esperado que a chuva se concentre no noroeste do Estado e, no período da noite, a região do Cariri poderá apresentar chuvas fracas e passageiras devido às áreas de instabilidade.

O órgão destaca que as chuvas esperadas são de fraca intensidade, mas poderão ser moderadas, principalmente nas regiões serranas.

A Funceme também detalhou que a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) não está influenciando as chuvas no Ceará e que a precipitação ocorre devido a efeitos locais, como efeito de brisa, temperatura e disponibilidade de umidade.