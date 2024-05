Chuvas em Fortaleza: Defesa Civil atende ocorrências em 20 bairros nesta segunda, 13

Crédito: Via Whatsapp O POVO

Cerca de 20 bairros de Fortaleza tiveram ocorrências de inundações que precisaram de artendimentos da Defesa Civil do Município, nesta segunda-feira, 13. Após chuvas superiores a 100 milímetros (mm) durante a madrugada, alguns canais dispostos pela Cidade transbordaram e levaram água para dentro de casas e estabelecimentos comerciais.

Os problemas não se restringiram às vias de tráfego da Capital. A água também invadiu diversas edificações e arrastou móveis e mercadorias no bairro Conjunto Ceará, gerando prejuízos a quem mora e empreende na Cidade, conforme O POVO apurou.

Ao todo, a Defesa Civil de Fortaleza informou ter enviado equipes para 40 ocorrências nos cerca de 20 bairros, a maioria por alagamentos e inundações entre a noite do último domingo, 12, e a manhã desta segunda-feira. Confira alguns dos bairros afetados:

Aeroporto



Álvaro Weyne



Autran Nunes



Bom Jardim



Centro



Conjunto Ceará



Cristo Redentor



Damas

Dom Lustosa



Genibaú



Granja Lisboa



Henrique Jorge

Itaoca



Jardim América



Jóquei Clube



Meireles



Mondubim



Montese



Parangaba



Passaré



Chuvas em Fortaleza

De acordo com o Calendário de Chuvas, da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Fortaleza registrou pelo menos três pontos com chuvas acima dos 100 mm. As precipitações foram nas regiões dos bairros Edson Queiroz, Antônio Diogo e Centro. Os dados seguem em atualização.