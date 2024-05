Fortaleza: revisão do Plano Diretor "naturalmente tem divergências", diz Copifor

Moradores de comunidades de Fortaleza protestam sobre mudanças do Plano Diretor da Capital Crédito: Bemfica de Oliva

As dúvidas levantadas na reunião de sábado eram relacionadas a diferenças entre os diagnósticos feitos pela equipe técnica do PDPS, e debatidos com entidades envolvidas na elaboração da atual versão do Plano, e a proposta de documento apresentada pelo poder público. “Naturalmente é um processo que tem divergência”, explicou Manuela. “São esses os pontos que precisamos amadurecer. Ouvimos não só a sociedade civil, mas universidades, setor produtivo. Alguns se manifestaram verbalmente, outros nos mandaram documentos”, disse a titular da Copifor. Segundo ela, foram recebidas mais de 500 contribuições relativas à revisão do Plano Diretor. Equipe técnica e consórcio contratado irão compilar, durante o mês de maio, tais contribuições “da forma mais correta e técnica, para que possamos ter todas essas respostas detalhadas”. Presidente da Câmara quer menos restrições a atividades econômicas no Plano Diretor; VEJA Na próxima segunda, 6, o núcleo gestor — colegiado que define e delibera sobre regras do Plano Diretor — se reunirá para debater o encontro de sábado, outros pontos emergentes e as próximas datas do calendário do PDPS. “O núcleo gestor requer 30 dias para análise e vai apresentar próximas datas, se entender necessário. Se não, já seria agendada a audiência pública. Na sequência, teríamos a Conferência das Cidades”, explicou Manuela.