Plano Diretor de Fortaleza: eleição de delegados está prevista para outubro

As eleições para delegados estão previstas para os dias 7 e 14 de outubro . Serão realizadas em duas etapas: a primeira, escolherá representantes de segmentos da sociedade civil compostos por entidades, conselhos e movimentos sociais; a segunda etapa será referente aos representantes dos territórios. As inscrições para concorrer se encerraram no último dia 6 e a lista de candidaturas deferidas deve ser divulgada nos próximos dias.

Já os demais delegados (outros 156), ligados a entidades, conselhos, movimentos sociais e outros segmentos serão escolhidos a partir de fóruns onde devem proceder com a apresentação de documentos comprobatórios e indicar seus representantes. Caso haja um número de indicações superior ao número de vagas por segmento, será realizada votação entre os presentes do segmento.

Após a escolha dos delegados, será realizada uma audiência pública no dia 31 de outubro para que propostas do Plano Diretor sejam refinadas com a participação direta dos cidadãos. A partir da audiência espera-se que haja a consolidação das diretrizes finais do plano.



Manuela Nogueira, secretária da Coordenadoria Especial de Programas Integrados (Copifor), enfatizou a importância da eleição para delegados. "É uma oportunidade para a população escolher seus representantes que terão um papel ativo na definição das políticas urbanas da cidade. Encorajamos todos os cidadãos a participarem desse processo", disse.

Os delegados participarão da Conferência da Cidade, prevista para os dias 2 e 3 de dezembro. Sua função é deliberar quanto às propostas elaboradas, de forma a atender aos interesses da cidade. Além disso, devem discutir estratégias voltadas à política urbana de Fortaleza, com atenção especial às garantias de desenvolvimento urbano que prezam pela equidade socioterritorial.

A prefeitura destacou que a terceira etapa (de formulação de propostas), contou com a realização de 130 reuniões e a contribuição direta de mais de duas mil pessoas.