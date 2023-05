Fortaleza ganha mapa colaborativo para contribuições ao Plano Diretor

Lei municipal de 2001 determina que Prefeitura deve convocar população para revisões do Plano Diretor; mapa colaborativo está no site da gestão municipal

A Prefeitura de Fortaleza anunciou nesta terça-feira, 9, a criação de um mapa colaborativo para sugestões ao Plano Diretor da cidade. A plataforma online visa receber sugestões da população sobre as demandas de cada parte da Capital.

O mapa pode ser acessado pelo site da Prefeitura, e recebe sugestões por meio de um cadastro online. Fóruns setoriais, organizados pela gestão municipal para recolher demandas da população, também terão a plataforma disponível para os participantes.

Desde 2001, por meio de uma lei municipal, a Fortaleza implementou o chamado "orçamento participativo". O texto define que a Prefeitura deve realizar consultas com a população das diversas partes da Capital para definir as prioridades de investimento em cada local.

O Plano Diretor, por sua vez, é exigido pela Constituição Federal de 1988. Todas as cidades com mais de 200 mil habitantes precisam elaborar o documento, que guia a gestão pública do município. Em Fortaleza, a última versão foi elaborada em 2009, e está sendo revisada.

Serviço

Mapa colaborativo do Plano Diretor de Fortaleza

Onde: no site do Plano Diretor, disponível clicando aqui

no site do Plano Diretor, disponível clicando aqui Acesso: por meio de cadastro prévio, que deve ser realizado online; fóruns setoriais do orçamento participativo também disponiblizarão a ferramenta

