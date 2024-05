Documentos apontam problemas de degradação em todas as bacias hidrográficas do Ceará

Ao todo, o Estado possui 12 regiões com cenários de poluição, desmatamento, extração mineral entre outros. Pesquisa da Cogerh, em parceria com a UFC, lançou planos de ações para, em até 30 anos, diminuir ou resolver os impactos

Todas as bacias hidrográficas do Ceará apresentam problemas de degradação nas suas estruturas em categorias relacionadas a questões ambientais, qualidade da água e quantidade de água. Os diagnósticos constam nos Planos de Recursos Hídricos das regiões hidrográficas do Ceará publicados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), em parceria com o Programa Cientista Chefe, no último dia 19.

Depois de três anos de pesquisas, 12 documentos detalharam a situação atual das regiões hidrográficas do Curu, Serra da Ibiapaba, Sertões de Crateús, Litoral, Coreaú, Salgado, Banabuiú, Alto Jaguaribe, Região Metropolitana de Fortaleza, Médio Jaguaribe, Baixo Jaguaribe e Acaraú. Entre os pontos graves estão o desmatamento, poluição dos recursos hídricos, queimadas, ocupações irregulares, especulação imobiliária, extração mineral, secas e cheias.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A coordenadora técnica da Cogerh no plano da bacia do Curu, Samiria Maria Oliveira, explica que os diagnósticos foram feitos a partir de oficinas de trabalho, seminários, questionários e entrevistas em campo. “Com base em levantamentos técnicos e das percepções e vivências dos Comitês das Bacias Hidrográficas, a gente conseguiu identificar os principais conflitos de uso, problemas ambientais e a demanda e oferta hídrica de cada região”, disse.