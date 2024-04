Praça do Ferreira: Defensoria realiza atendimentos neste sábado, 6

Defensoria em Movimento, projeto da DPCE, atendeu demandas de saúde e ofereceu atendimentos como medição de pressão e glicemia; evento ocorreu na manhã deste sábado, 6, na Praça do Ferreira, em Fortaleza Crédito: Bemfica de Oliva

A Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPCE) realizou, na manhã deste sábado, 6, atendimentos à população na Praça do Ferreira. A ação faz parte do projeto Defensoria em Movimento, no qual uma unidade itinerante do órgão vai até diferentes pontos da cidade. O objetivo é descentralizar o atendimento, tornando os serviços da DPCE mais acessíveis à população. O evento foi focado em demandas de saúde. A escolha do tema ocorreu pela proximidade com o Dia Mundial da Saúde, celebrado neste domingo, 7. O assunto se repetiu em outros serviços ofertados: a Secretaria Estadual da Saúde do Ceará (Sesa) e a Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza (SMS) prestaram atendimentos como medição de glicemia e pressão arterial, além de vacinação. Houve também distribuição de preservativos, autotestes de HIV e kits de higiene.

Defensoria em Movimento, projeto da DPCE, atendeu demandas de saúde e ofereceu atendimentos como medição de pressão e glicemia; evento ocorreu na manhã deste sábado, 6, na Praça do Ferreira, em Fortaleza Crédito: Débora Duarte/Ascom DPCE Para Sâmia Farias, defensora pública geral do Ceará, a população é a maior beneficiada pelo diálogo entre os órgãos. "Quando a Defensoria se une com o Estado e o Município, quem ganha é o cidadão", diz ela. O objetivo, segundo Sâmia, é haver uma ação integrada para "orientação jurídica e a efetivação do direito e da cidadania diretamente aqui". Além dos serviços de saúde, uma equipe do Centro de Referência sobre Drogas (CRD) ofereceu atendimento psicossocial e encaminhamento das pessoas atendidas para serviços como redes de atenção e apoio e emissão de documentos.

Quando a reportagem chegou ao local, por volta das 9 horas, o movimento era calmo. A distribuição de senhas, iniciada uma hora antes, era suficiente para atender à quantidade de pessoas, e o ritmo dos atendimentos era tranquilo. Segundo a defensora pública Yamara Lavour, supervisora do Núcleo de Defesa da Saúde (Nudesa) da DPCE, a maior parte das pessoas que procuravam o órgão nesta manhã buscava solucionar atrasos na prestação de serviços públicos de saúde. As queixas mais comuns são a demora na marcação e realização de exames, consultas e cirurgias, a dificuldade na entrega de medicamentos, e também problemas com a entrega de produtos como fraldas geriátricas e esquemas de alimentação especial, necessários para pacientes com diversos tipos de enfermidades. Defensoria em Movimento, projeto da DPCE, atendeu demandas de saúde e ofereceu atendimentos como medição de pressão e glicemia; evento ocorreu na manhã deste sábado, 6, na Praça do Ferreira, em Fortaleza Crédito: Bemfica de Oliva Em grande parte dos casos, a solicitação pode ser encaminhada já no atendimento móvel da DPCE. O fundamental, diz Yamara, é apresentar a documentação correta. É possível tomar as providências nestes casos, segundo ela, de forma que os atendimentos seguintes àquela pessoa sejam apenas para informar de avanços demanda. Outro aspecto importante é que busca-se sempre resolver os problemas sem a necessidade de acionar a Justiça. "Toda demanda que chega no Nudesa, tentamos uma solução extrajudicial", diz Yamara. "Apenas em casos de negativa que nós iniciamos [o processo]". Os atendimentos do Defensoria em Movimento ocorrem também de forma mais geral, em edições sem temática específica. A iniciativa não é a única que busca descentralizar a atuação da DPCE: o projeto Acolher, que ocorre semanalmente em diferentes bairros de Fortaleza, leva os serviços da Defensoria e de outros órgãos, como emissão de documentos e orientação profissional.