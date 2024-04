Ceará deve receber mais de seis milhões para campanha de imunização em escolas

Todos os 184 municípios do Estado devem receber recursos, sendo Fortaleza e Caucaia as cidades detentoras das maiores fatias de verbas

No Ceará, os municípios que devem receber maiores valores de verbas são Fortaleza (R$ 841 milhões), Caucaia (R$ 161,7 milhões), Juazeiro do Norte (R$ 129,6 milhões), Maracanaú (R$ 107, 7 milhões) e Sobral ( R$ 86,2 milhões).

O calendário de vacinação nas escolas que foi pactuado com a representação de todos os estados e municípios em reunião da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) vai até 19 de abril. As unidades federativas podem escolher datas que julgarem mais adequadas para o início da mobilização.

O Ceará vai receber mais de R$ 6 milhões para custear ações de vacinação nas escolas. Ao todo, o Governo do Estado irá receber R$ 809,6 mil, e outros R$ 5,6 milhões devem ser distribuídos entre todos os 184 municípios. No total, o Ministério da Saúde vai repassar o valor de R$ 150 milhões, que será dividido entre todos os estados.

Segundo o Governo Federal, os bons resultados de 2023 mostram que a oferta de imunizantes em ambiente escolar é uma estratégia importante para retomar as altas taxas de cobertura vacinal. Em 2023, quase quatro mil municípios do País adotaram essa estratégia de mobilização e tiveram resultados positivos, principalmente em relação ao HPV, que registrou 30% de aumento na cobertura em relação a 2022.

A ação de mobilização é realizada por meio de parceria conjunta entre os ministérios da Saúde e Educação, e é parte do Programa Saúde na Escola (PSE). O objetivo, segundo informações do Governo Federal, é atualizar a caderneta de crianças e adolescentes, menores de 15 anos.

Adesão ao Programa Saúde na Escola

Quase a totalidade das cidades do País manifestaram interesse em aderir a participação no Programa Saúde na Escola (PSE), com 5.506 municípios interessados em participar. Cerca de 25 milhões de estudantes em cerca de 100 mil escolas serão beneficiadas em todo País, sendo 4.793 destas no Ceará.

Além das ações de imunização, o programa promove ações relacionadas à saúde e à escola, visando diminuir a evasão escolar, já que o mesmo acontece por parceria dos Ministérios da Educação e da Saúde.