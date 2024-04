Indígenas de Caucaia recebem serviços gratuitos de cidadania, saúde e apoio jurídico

Para oficializar a ação, estiveram presentes a secretária da Proteção Social, Onélia Santana, bem como a secretária dos Povos Indígenas do Ceará, Juliana Alves, Cacika Irê do Povo Jenipapo-Kanindé. Segundo Juliana Alves, a ação é uma resposta às próprias reivindicações de povos do Estado.

As ações do Acolher se concentraram na Escola Indígena Aldeia Tapeba Do Trilho. Localizada no bairro Capuan, a ação teve como foco o atendimento à população indígena Tapeba e Anacé. O projeto é uma realização da Secretaria da Proteção Social (SPS) e, desta vez, ocorre em parceria com a Secretaria dos Povos Indígenas, além de outros órgãos estaduais.

Indígenas moradores do município de Caucaia , a 20 km de Fortaleza, receberam ações do projeto Acolher. Realizada nesta sexta-feira, 5, os moradores puderam usufruir de serviços gratuitos de cidadania, saúde, qualificação profissional, entre outros. A oferta ocorre em alusão ao Dia dos Povos Indígenas , celebrado em 19 de abril. Mais ações devem ocorrer ao longo deste mês nos municípios de Itarema, Maracanaú e Monsenhor Tabosa.

Um espaço dedicado à saúde ofereceu aferição de pressão e curativos simples, vacinação contra gripe e influenza, atualização das cadernetas de vacinação dos indígenas e avaliação odontológica. Do lado de fora da escola, um Caminhão do Cidadão levou serviços de emissão da nova identidade e CPF. Houve também a orientação para fazer a carteira de trabalho digital e emissão dos antecedentes criminais.

No pátio da escola, foram ofertados os serviços de orientação profissional, bem como a emissão de títulos de eleitor. Ainda estiveram presentes uma equipe da Casa da Mulher Brasileira atuando na conscientização sobre violência doméstica, familiar e importância de combater o assédio. Também foi oferecido atendimento para cadastro no Cadastro Único (CadÚnico).

“Logo no início da atual gestão, o movimento indígena cearense apresentou uma carta de demandas e havia uma referente à questão da cidadania. Em parceria com a SPS, começamos a fazer as primeiras tratativas para chegarmos aos territórios. Escolhemos este mês de abril, um dos meses mais significativos para os povos indígenas”, relatou a secretária.

Moradora das proximidades da Escola do Trilho, Cândida de Melo, 55, aproveitou a ação para solicitar sua nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). “Eu descobri que iriam ofertar esses serviços pela internet, por que uns conhecidos meus estavam comentando. Felizmente, deu tudo certo e agora é só eu voltar aqui na escola daqui uns dias para vir buscar minha nova identidade”, conta a moradora.

Cândida veio aproveitou a oportunidade e também trouxe a irmã para também solicitar o documento. “A gente merece isso, porque pra fazer essas coisas a gente sempre tem que ir pra Fortaleza, então é tudo muito difícil para nós”, disse a moradora da comunidade indígena.

De acordo com Iolanda Ambrósio, diretora da Escola Tapeba do Trilho e liderança do povo de Itapeva e da comunidade do Trilho, os serviços gratuitos são de grande necessidade da comunidade. “Para nós, a emissão de documentos causa muitos transtornos, tanto no agendamento quanto no deslocamento”.

Ela ainda explica que o momento é uma oportunidade de integração entre escola e a comunidade. “Hoje não há aula, mas estamos quase com 100% dos nossos alunos e suas famílias aqui. Embora não haja atividades escolares regulares, uma atividade coletiva como essa é muito significativa para nossos alunos”, concluiu a líder.

Serviços aos povos indígenas do Ceará

Conforme a secretária dos Povos Indígenas Juliana Alves, além da demarcação de terras indígenas, outra meta da pasta é implementar mais políticas públicas semelhantes em comunidades indígenas durante a atual gestão. “Nós estamos falando de povos que até então existiam invisibilidade muito forte”, declarou.

Ao longo de abril, a expectativa é que ações semelhantes sejam realizadas nos municípios de Itarema, com o povo Tremembé; em Maracanaú, com o povo Pitaguary; e em Monsenhor Tabosa, com os povos Gavião, Potiguara, Tabajara e Tubiba-Tapuia.