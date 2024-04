Advogado é preso em Quixadá suspeito de golpe das aposentadorias

Homem é acusado de representar clientes em ações previdenciárias e não repassar parte do valor. Pelo menos 15 pessoas teriam sido vítimas do golpe das aposentadorias

Um advogado de 42 anos foi preso nessa quinta-feira, 4, suspeito de se apropriar indevidamente do dinheiro de aposentadorias concedidas em ações judiciais no município de Quixadá, localizado a 163 quilômetros (km) de Fortaleza. Segundo as investigações, pelo menos 15 pessoas já foram vítimas do golpe aplicado pelo acusado, que não repassava aos clientes o valor total da quantia obtida.

De acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), Marcelo dos Santos Marcílio era contratado para dar entrada em processos de aposentadoria e, após ganho da causa, informava uma quantia inferior aos clientes para ficar com valor retroativo dos benefícios.