Iracema registra maior chuva do Estado no dia; confira

Em Fortaleza, choveu até 30 milímetros Crédito: Samuel Setubal

O município de Iracema, a 286,7 quilômetros de Fortaleza, registrou a maior chuva deste sábado, em todo o Estado, de acordo com dados preliminares da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Foram 62 milímetros (mm) de precipitação no período considerado como parâmetro, entre as 7 horas dessa sexta-feira e as 7 horas deste sábado. Ao todo, ainda segundo os dados preliminares, choveu em pelo menos 66 dos 184 municípios do Ceará. Até as 8h30min deste sábado, apenas 74 cidades haviam informado sobre registros de precipitação. Além de Iracema, os maiores registros de chuva foram em no açude Arrebita, em Forquilha (Ibiapaba), com 53 mm, e no posto Tapuiara, em Quixadá (Sertão Central), com 51 mm.