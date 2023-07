Defensoria Pública inaugura nova sede da comarca de Barbalha

Uma nova sede da Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPCE) será inaugurada em Barbalha, na região do Cariri, em cerimônia nesta terça-feira, 9 de julho. A unidade está localizada na rua Zuca Sampaio, no bairro Rosário, próxima à Igreja Matriz e ao Hospital Maternidade São Vicente de Paulo.

A comarca tem duas varas cíveis e uma vara criminal, e conta com três defensores públicos, cada um com um gabinete próprio, além de cinco estagiários e quatro colaboradores.

O novo prédio, com dois andares, fica em um terreno com 365 m² e tem dois banheiros acessíveis, uma sala de espera, uma sala de apoio técnico, sala de arquivo e copa, além dos gabinetes dos defensores.

Segundo a supervisora da comarca, Luciane Sousa, o antigo prédio que sediava a Defensoria Pública teve uma piora na estrutura após ficar fechado por um ano durante a pandemia e com isso, não teria sido possível permanecer no ambiente.

Desde a mudança para a nova sede, há três semanas, Luciane diz ter percebido um aumento da demanda por atendimentos.

A unidade será inaugurada em solenidade que vai acontecer nesta terça-feira, 11 de julho, às 9h, no endereço.

Serviço:

Inauguração da nova sede da DPCE em Barbalha

Data: 11 de julho às 9 horas

Endereço: Rua Zuca Sampaio, n° 151, no bairro Rosário (Próximo a Caixa Econômica Federal e ao Hospital Maternidade São Vicente de Paulo)