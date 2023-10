Fortaleza quer dobrar total de pessoas que se deslocam de bicicleta

Por meio do programa, a Prefeitura vai estender as ciclofaixas e ciclovias da cidade, focando em ligar umas às outras. Será realizado um plano para oferecer melhorias nas faixas já existentes, semelhante ao que já está sendo realizado na avenida Bezerra de Menezes.

E para fortalecer a segurança dos ciclistas, serão intensificadas estratégias de segurança, como os balizadores ao longo da malha cicloviária. Entre as ações está a ampliação do número de estações do Bicicletar, como forma de incentivo ao ciclismo na cidade e também a inclusão de bicicletas elétricas no sistema.

Recentemente, a Prefeitura instalou xiringadores em cinco ciclofaixas da Capital como projeto inicial. O equipamento foi colocado nas avenidas Beira-Mar, José Bastos, Bezerra de Menezes, Rogaciano Leite e Godofredo Maciel.

O Pedala Mais tem o apoio internacional da Bloomberg Philanthropies e da Global Designing Cities Initiative (GDCI), após Fortaleza ganhar o maior prêmio do Bloomberg Initiative for Cycling Infrastructure (Bici).

Serviço



Lançamento do Pedala Mais Fortaleza

Data: 09/10 (segunda-feira)

Horário: 9h30

Local: Paço Municipal (Rua São José, 01 - Centro, Fortaleza)