Grande Mucuripe recebe Festival Bike Arte Brasil; saiba quando

Além disso, pedalada com os coletivos Servilost, a Galera do Grau e BMX, roda de samba com Samba de Odé e Choro de Mulheres estão inclusas no evento.

Bike Arte Brasil

O festival surge como um ato de resistência e reivindicação do direito à cidade para todas as pessoas, em um território devorado pela especulação imobiliária: o Grande Mucuripe.

Gabriel Pig, artista visual e articulador comunitário do Grande Mucuripe e do Festival Bike Arte Fortaleza, ressalta a importância vital de ocupar esses espaços e reverter essa tendência de exclusão e marginalização.

“A gente não consegue mais ver a Cidade por conta da criação de uma série de prédios. Cada vez mais estão comendo o território pelas beiradas, por isso é tão importante ocuparmos esse espaço”, destaca.

"O objetivo do festival, que já percorreu São Paulo e Campinas, é valorizar a cultura local das periferias. Por essa razão, foram selecionados moradores ou pessoas com histórico de envolvimento no território do evento”, explica Cadu Ronca, diretor do Instituto Aromeiazero, organização realizadora do Festival.