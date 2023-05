Websérie sobre bairro o Mucuripe está disponível no Youtube

A websérie “Mucuripe - Territórios de Memórias” já está disponível no canal do YouTube do Acervo Mucuripe, e exploram, em três episódios, o bairro localizado na região leste de Fortaleza.

A série tem direção da produtora cultural Juliana Tavares e pesquisa histórica de Diêgo di Paula, morador do bairro e idealizador do Acervo. O projeto também conta com a parceria na equipe de captação e edição de vídeo dos artistas Johnnathan Albano e Kiko Alves.

Composta por três episódios: “A Arte”, “A Pesca” e “A Educação Patrimonial", a série é realizada pelo Acervo Mucuripe e tem como objetivo a valorização da história, memória e museologia comunitária do Grande Mucuripe na capital cearense.

Antes de chegar nas plataformas digitais, a série foi exibida no mês de abril durante uma sessão especial no Centro Cultural Dragão do Mar, como parte da programação de 24 anos do equipamento.

Websérie "Mucuripe - Territórios de Memórias"

Disponível no canal do Youtube do Acervo Mucuripe



Gênero: documentário



Classificação: Livre



Acessibilidade em libras



Mais informações: no Instagram @acervomucuripe e @flutuante.produtora

