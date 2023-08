Estudos arqueológicos desvendam estrutura militar sob o Farol do Mucuripe

Os estudos tiveram início no dia primeiro de agosto e fazem parte do processo de restauração do equipamento

O farol foi edificado na década de 1840 e não passa por restauros desde 1982 . A restauração, executada pela Secretaria de Turismo do Estado do Ceará (Setur), vinha sendo demandada pela população, por entidades comunitárias e pelo Ministério Público estadual.

Foram iniciados, no último dia primeiro de agosto, os trabalhos de campo para estudos arqueológicos no Farol do Mucuripe, no bairro Serviluz, em Fortaleza . Esta é a primeira etapa para a restauração do equipamento, considerado patrimônio arqueológico pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em agosto de 2021.

Sobre o terreno elevado, de onde é possível observar o encontro do bairro Serviluz e o mar, pouco se vê do que está por baixo do farol. Também não é de conhecimento da maioria — inclusive por falta de registros desse local — que o farol está localizado sobre as ruínas do Forte de São Luís, provavelmente construído por colonizadores no século 18, ou 17.

Foto: FERNANDA BARROS Estruturas escavadas são de edificação militar provavelmente construída nos séculos 18 ou 17

Farol do Mucuripe: escavações revelam Forte de São Luís

Delimitar essa estrutura é um dos objetivos da equipe que realiza os estudos arqueológicos no local, a cargo da empresa ANX Engenharia e Arqueologia. O trabalho de escavação é diário, das 8 horas às 16 horas, e aos poucos revela a edificação de pedra sob o farol.

Uma das hipóteses com as quais a equipe trabalha é a de que as pedras do reduto militar, já em desuso, foram reutilizadas para fazer a base do farol. Apesar de haver um levantamento prévio à escavação, não foram encontradas plantas do antigo forte.

Foto: FERNANDA BARROS Josué é coordenador de campo no estudo arqueológico

“O trabalho arqueológico que a gente está executando aqui na área do Farol do Mucuripe é a parte de escavação controlada. Fazemos camadas de escavação controlada de dez a 20 centímetros e vai rebaixando até termos andamentos suficientes para poder contextualizar a área. Não tem uma profundidade estipulada, vamos escavando até ter subsídios, elementos para caracterizá-la”, explica o coordenador de campo do estudo, Josué Lopes.