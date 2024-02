Corpo de Bombeiros se despede de cão que atuava como guarda-vidas em Fortaleza

Animal era integrante da equipe de guarda-vidas do posto 11, na praia do Caça e Pesca, na Capital

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) se despediu do cão "Audaz", que atuava como parte da equipe de guarda-vidas do posto 11, na praia do Caça e Pesca, em Fortaleza. O animal faleceu neste domingo, 25. Conforme a corporação, além de realizar atividades de resgate na região, o cachorro também auxiliou na formação profissional da equipe.

“Audaz não era apenas um cachorro, era um companheiro leal e um membro valioso de nossa equipe. Além de seu papel vital como guarda-vidas canino, Audaz também desempenhou um papel significativo na formação profissional de muitos bombeiros militares que ingressaram em nossa corporação nos últimos anos”, disse a corporação, em nota.

O cão chegou ainda filhote à região do Caça e Pesca e começou a acompanhar as atividades dos guarda-vidas na região. “Diariamente, gostava de ficar perto da gente, andar no pranchão, na moto aquática e ainda ia junto na hora de fazer os resgates”, disse o guarda-vida Roney Silva.