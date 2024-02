Cocó deve receber 11 monitores de qualidade do ar para prever novos incêndios

O serviço de monitoramento do ar em Fortaleza faz parte de um projeto piloto coordenado pela Citinova e pela Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), com desenvolvimento da Universidade Federal do Ceará (UFC).

As áreas verdes mais centrais de Fortaleza, do Parque Adahil Barreto ao Parque do Cocó , devem receber monitores de qualidade do ar . Os equipamentos serão utilizados para detectar precocemente casos de focos de incêndio e, assim, acionar o Corpo de Bombeiros. A instalação dos equipamentos já está em processo, com previsão de conclusão para o próximo mês, março .

Instalados no topo de estruturas, como postes, os monitores possuem sensores na parte inferior, responsáveis por coletar dados como os tipos de poluentes e parâmetros climáticos, tais como temperatura, umidade e pressão do ambiente.

Segundo a Fundação, no momento do incêndio no Cocó, foi captado um índice de material particulado cerca de cinco a seis vezes maior do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é até 15 microgramas/metro cúbico (µg/m³). “Não era nem ao menos durante um momento que justificasse isso, como o horário de pico de trânsito”, apontou Luiz Alberto Sabóia.

“Quando instalamos esses monitores, nós pensamos principalmente em analisar os poluentes maléficos à saúde. Um incêndio acaba produzindo muito material particulado, que é um dos componentes mais danosos para nós. Quando houve o incêndio no Parque do Cocó, nós inclusive conseguimos captar nos medidores do bairro Jardim Iracema [distante cerca de 14km] e no Farias Brito [distante cerca de 12km]”, comenta Luiz Alberto Sabóia, presidente da Citinova.

A instalação inicial dos equipamentos seria finalizada em junho de 2023. De acordo com a Citinova, em decorrência da fase piloto do projeto, os primeiros resultados concretos devem ser anunciados apenas em abril de 2024.

“A ideia é fazer uma espécie de cinturão ao redor do Cocó. A instalação deve finalizar no decorrer do mês de março, já que estamos instalando a internet nos equipamentos, além de outros processos”, diz o presidente da Citinova.

Apesar de se configurarem como dados preliminares, a Citinova declarou que a qualidade do ar de Fortaleza está dentro do aceitável para a realidade brasileira e do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A legislação brasileira (Conama nº 491/2018) recomenda uma média diária de até 25 µg/m³ e a OMS, de até 15 µg/m³.

No entanto, nas horas de pico do tráfego veicular, o índice detectado em alguns pontos da Capital ultrapassa os limites recomendados. No ponto de monitoramento do bairro Siqueira, por exemplo, a média diária é de 10 µg/m³ e na hora pico chega a 30 µg/m³. Já no ponto de medição do Passaré, a média diária é de 7,5 µg/m³ e na hora pico chega a 15 µg/m³.

De acordo com a Citinova, a qualidade do ar pode variar por uma porção de fatores, como horário, localização e dinâmica dos ventos. “Quando você tem uma média diária boa e apenas alguns momentos do dia com picos ruins, provavelmente esse aumento está associado ao tráfego urbano”, diz a Citinova.

Segundo os técnicos, os dados seguem um padrão de todos os grandes centros urbanos. Contudo, a detecção de padrões elevados “acende um sinal amarelo”.

“Os dados podem ser usados como parâmetro para a elaboração de políticas públicas. Por exemplo, a expansão dos microparques urbanos. Áreas arborizadas são super importantes pois funcionam como uma barreira de contação para barrar poluentes que são prejudiciais à saúde”, concluiu Luiz Alberto Sabóia, presidente da Citinova.