Equipamentos para monitorar a qualidade do ar serão instalados em Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza anunciou, na manhã desta quarta-feira, 17, o lançamento da política de vigilância da qualidade do ar e da instalação de redes de monitoramento em Fortaleza. O evento foi realizado na sede da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova).

A Capital passará a contar com 23 monitores de baixo custo que irão monitorar a qualidade do ar em diversos bairros. A ação é coordenada pela Citinova e pela Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), além de desenvolvida pela Universidade Federal do Ceará (UFC), que produziu todo o material do projeto.



A secretária da Seuma Luciana Lobo reforçou o compromisso da atual gestão com a temática e reforçou a importância dessa política.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Fortaleza, hoje, está na ponta pela busca de melhoria nas condições climáticas (...) mas a gente sempre quer um passo a mais e compreendemos que a qualidade do ar não se relaciona unicamente com a questão ambiental, também tem um aspecto de saúde muito importante”, afirmou.



Os monitores apresentam sensores na parte inferior, que captam informações como os tipos de poluentes e os parâmetros climatológicos, como temperatura, umidade e pressão do local.

Os equipamentos são alimentados por painéis fotovoltaicos e, a partir da rede pública de internet da Prefeitura, transmite os dados a cada segundo para uma base que vai realizar uma análise das informações.



De acordo com Luiz Alberto Sabóia, presidente da Citinova, os equipamentos auxiliarão na realização de políticas públicas voltadas à questão ambiental na cidade, como a ampliação de áreas verdes, expansão da malha cicloviária e promoção de ações educativas e de conscientização.

“A vigilância é um passo além do monitoramento. Esses dados monitorados vão ser analisados pelos técnicos e pela comunidade científica e, a partir daí, subsidiar ações de mobilidade, de arborização, de saúde pública, mas envolve também criar um canal de comunicação constante com a população”, enfatizou.

Além dos equipamentos, um site com a apresentação das informações obtidas será produzido para que os cidadãos também possam acessar os dados.

23 monitores de baixo custo serão instalados na cidade para avaliar a qualidade do ar Crédito: Divulgação/Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente

Atualmente, cinco monitores já estão instalados em Fortaleza: em frente à sede da Citinova, na avenida Beira Mar (em frente ao Náutico), na avenida da Abolição, próximo ao Iate Clube, na Praça da Lagoinha e no Terminal do Siqueira.

No total, 23 equipamentos serão instalados na cidade, em bairros como Centro, Itaperi, Messejana e Mondubim. O critério de seleção dos locais foi a existência de corredores de tráfego, áreas escolares, centros comerciais, equipamentos de saúde, espaços públicos e áreas industriais nas regiões.

Segundo a Prefeitura, a instalação de todos os monitores será concluída até o final de junho. No período de julho a dezembro, a equipe realizará a fase piloto da rede de monitoramento, com ajustes e análise dos equipamentos. A partir dos resultados, a gestão deverá expandir o projeto em 2024.



Confira os pontos de instalação dos monitores: