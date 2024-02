Estruturas de comércios em Fortaleza são danificadas após chuvas; veja vídeos

As chuvas que caem sobre Fortaleza neste sábado, 10, geraram danos às estruturas de, pelo menos, dois shoppings: North Shopping, no bairro Presidente Kennedy, e Center Um, no bairro Aldeota.

Nos dois casos, vídeos mostram tetos vazando água. No North Shopping, um pedaço da estrutura do teto foi ao chão.

Os registros de chuva ocorrem desde a noite de sexta-feira, 9, com continuidade neste sábado, 10.