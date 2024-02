Ceará registra chuvas em mais de 90 municípios nas últimas 24 horas

Foto de apoio ilustrativo: chuvas cancelaram Carnaval das Crianças, em Fortaleza Crédito: Fabiana Melo/O POVO

O primeiro dia do Carnaval 2024 registrou chuvas em todas as macrorregiões do Ceará. Entre as 7 horas da manhã de sexta, 9, e as 7 horas da manhã deste sábado, 10, foram apontadas precipitações em pelo menos 93 municípios cearenses. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os dados são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) e seguem em atualização.

As chuvas deste fim de semana são resultado das primeiras ações da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal indutor da quadra chuvosa cearense, conforme informações da Funceme. As maiores temperaturas devem ocorrer nas regiões do Vale do Jaguaribe e Sertão Central e Inhamuns, com máximas entre 33 °C e 36 °C. Na capital, os valores devem variar entre 24 °C de mínima e picos de 33 °C. Confira os municípios com as maiores chuvas do Ceará no Período: