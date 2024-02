Justiça aumenta para 23 anos pena de condenado por matar Stefhani Brito

Repórter do caderno de Cidades

Na ocasião, o promotor Marcus Renan Palácio de Morais Santos recorreu para que a pena fosse aumentada. Conforme o representante do MPCE, a sentença de primeiro grau deixou de valorar quatro circunstâncias que eram desfavoráveis ao condenado: culpabilidade, personalidade, conduta social e circunstâncias do crime.

O Tribunal de Justiça do Estado (TJCE) aumentou para 23 anos , seis meses de prisão e 10 dias-multa a pena imposta a Francisco Alberto Nobre Calixto Filho, condenado pelo assassinato de Stefhani Brito Cruz , sua ex-companheira , em janeiro de 2018, em Fortaleza . A decisão foi proferida pela 1ª Câmara Criminal por unanimidade, atendendo a pedido do Ministério Público Estadual (MPCE).

Durante a fase processual, Francisco Alberto confessou o crime, mas disse que não queria matar Stefhani Brito e que “se excedeu”. “Primeiro foi só murro e tapa. Depois tinha um objeto que estava no chão, era até um pedaço de pau, aí eu dei só umas duas ou três pancadas nela”, disse.

No local combinado para o encontro, ocorreram as agressões e as sessões de torturas. Conforme a denúncia do MPCE, Francisco Alberto chegou a utilizar um fio telefônico para agredir a vítima e queimá-la com talheres quentes.

Depoimentos de testemunhas apontam que Francisco Alberto ameaçava Stefhani dizendo que, se ela se separasse dele, ele mataria a família dela. Na data do crime, os dois já estavam separados, mas Francisco Alberto chamou Stefhani para tomar satisfações sobre boatos de que ela havia passado o Ano Novo com outro homem.

“Para além disso, na segunda fase da dosimetria, ao utilizar as qualificadoras remanescentes como agravantes, aplicou fração aquém da necessária ao grau que impõe a censura e reprovabilidade do delito”, afirmou Marcus Renan. O julgamento na 1ª Câmara Criminal ocorreu em segredo de justiça, por isso, o acórdão ainda não foi disponibilizado.

Após as agressões, Francisco Alberto colocou a vítima, já desfalecida, em uma moto e a levou até as proximidades da Lagoa da Libânia, no bairro Mondubim, onde deixou o corpo.

O agressor, então, fugiu, tendo estado foragido, de então, até fevereiro de 2019, quando foi preso no município de Mãe do Rio, no Pará. Durante esse tempo, Francisco Alberto chegou a constar na lista dos Mais Procurados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).



