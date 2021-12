Após dez horas de julgamento, Justiça condena assassino de Stefhani a 15 anos de prisão

Após mais de dez horas de julgamento, a Justiça do Ceará condenou Francisco Alberto Nobre Calixto Filho, 28, a 15 anos e 10 dias de prisão pelo assassinato de sua ex-namorada Stefhani Brito Cruz, 22. O crime aconteceu em janeiro de 2018 e foi denunciado pela família da vítima. A jovem foi torturada e teve o seu corpo abandonado no entorno da Lagoa Libânia, no Bairro Mondumbim, em Fortaleza. À época, testemunhas ouvidas pela Polícia relataram ter visto Alberto carregando o cadáver na garupa de uma motocicleta pouco antes do corpo ser encontrado por moradores da área.

