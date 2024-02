Companheira de homem acusado de matar mulher com 109 facadas também é denunciada

A investigação da 10ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) apontou que Maria Clara, José Leonardo e Maria do Socorro se conheceram na noite anterior ao crime, durante uma festa em uma boate localizada no bairro Serrinha.

Além do casal, Carlos Henrique de Sousa Rodrigues, conhecido como “Neguinho” ou “Pelé”, de 19 anos, foi denunciado, acusado de participar da tentativa de ocultação do corpo. Maria Clara foi assassinada em um apartamento do bairro Paupina, mas só foi encontrada horas depois na Sabiaguaba.

Os três foram até à casa de Maria do Socorro na Paupina, local onde ocorreu o crime. “A motivação do delito não foi revelada, até o presente momento, podendo ser a denúncia aditada por ocasião da instrução processual”, diz a denúncia do MPCE, assinada pelo promotor Ythalo Frota Loureiro.



Apesar disso, ficou caracterizado, conforme o promotor, o crime feminicídio não-íntimo, ou seja, o assassinato de uma mulher por razão de seu gênero praticado por pessoas que não eram de seu círculo íntimo.

Durante as investigações, a Polícia Civil chegou a levantar a possibilidade de que Maria Clara foi morta por se recusar a fazer sexo com José Leonardo. Ele optou por ficar em silêncio durante depoimento. Um familiar de José Leonardo, porém, afirmou que ele negou o crime.

José Leonardo disse ao parente que havia dado uma carona na boate à vítima, pois esta não estava conseguindo falar com uma amiga. “Em determinado momento, um indivíduo de alcunha Neguinho os acordou (José Leonardo e Maria do Socorro) para comunicar o que havia feito com a moça", disse a fonte. José Leonardo ainda disse ao familiar que Carlos Henrique o obrigou a ocultar o corpo da vítima.

Maria do Socorro, por sua vez, disse em depoimento que dormia no quarto do apartamento onde o crime ocorreu, mas que não viu nada. Exame pericial, porém, identificou que havia sangue por toda a residência. Em um segundo depoimento, já após a prisão de José Leonardo, Maria do Socorro não quis falar.