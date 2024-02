Mulher morta pelo marido no Luciano Cavalcante foi esfaqueada 41 vezes

O homem preso em flagrante por matar a própria esposa no último dia 31 de janeiro, no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza, virou réu na Justiça nessa terça-feira, 6. A denúncia do Ministério Público Estadual (MPCE) foi ofertada na tarde de terça, tendo sido recebida em menos de uma hora e meia pelo juiz Fábio Rodrigues Sousa, da 3ª Vara do Júri.



Na denúncia, a promotora Márcia Lopes Pereira descreve que laudo cadavérico identificou que a vítima foi atingida por 41 golpes de arma branca. A acusação ainda afirma que os dois eram casadas há mais de dez anos e passaram a se "desentender" há cerca de seis meses.



A mulher revelou a familiares o desejo de se separar do marido, afirmando que sofria violência psicológica por parte dele. Conforme depoimento de testemunhas, o homem costumava diminuir a esposa, afirmando que "ela não era uma boa mãe e era uma má mulher".