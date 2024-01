Homem é preso duas vezes em três meses pelo crime de estupro

O suspeito teria trocado o contato com o jovem depois de uma compra feita na loja e logo depois, os abusos, as ameaças pelo celular e a perseguição tornaram-se frequentes

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável contra um adolescente de 12 anos. A operação aconteceu na noite desta segunda-feira, 29, no bairro Farias Brito, em Fortaleza, realizada por policiais da Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca). Em meio às investigações, foi descoberto também que ele já havia sido preso em flagrante pelo mesmo crime em novembro do ano passado contra uma adolescente.

De acordo com as informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as informações a respeito do crime chegaram à delegacia no final da tarde desta segunda-feira com o registro de um boletim de ocorrência. A mãe do adolescente relatou que o filho sofreu abusos sexuais do proprietário de uma loja de acessórios no bairro Jacarecanga.